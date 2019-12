Serie A - La Juve enchaîne face à la Sampdoria

Quelques jours après avoir repris les commandes de la Serie A à la faveur de son succès face à Udinese (3-1), combiné au faux pas de l'Inter face à la Fiorentina (1-1), la Juventus a enchaîné un second succès de rang sur la pelouse de la Sampdoria (1-2), ce mercredi, en ouverture de la 17ème journée de championnat. Totalement dominatrice, la Vieille Dame a ouvert le score par Dybala. Sur un centre déployé par Alex Sandro depuis le côté gauche, l'Argentin a réalisé le geste parfait pour expédier sa reprise de volée dans le petit filet opposé (19e, 0-1).

Dominatrice mais pas infaillible. Après la demi-heure de jeu, la défense turinoise s'est oubliée et Caprari en a profité pour égaliser (35e, 1-1). Toutefois, la Juve a repris l'avantage juste avant la pause grâce à Cristiano Ronaldo. Sur un nouveau centre de Sandro, le Portugais était en lévitation en second poteau et a parfaitement croisé sa tête pour redonner l'avantage à son équipe (45e, 1-2). En seconde période, le score n'a plus évolué et cette victoire permet à la Juve de prendre seule la tête du classement, en attendant le match de l'Inter face au Genoa (samedi, 18h).