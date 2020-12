Serie A - La Juventus laisse des points face à l'Atalanta

La rencontre des occasions manquées, voilà comment qualifier le match de la Juventus Turin face à l'Atalanta ce soir. Les hommes d'Andrea Pirlo ont concédé le match nul (1-1) malgré de nombreuses occasions, à commencer dès les premières minutes. Cristiano Ronaldo et surtout Alvaro Morata ont manqué l'immanquable en tout début de rencontre. Mais à la demi-heure de jeu, la belle frappe de Federico Chiesa a tout de même permis aux Turinois de prendre l'avantage (31ème).

En deuxième mi-temps, les Bergamotes reviennent dans la partie grâce à Freuler (57ème) mais la Juve a de nouveau l'occasion de passer devant quelques minutes plus tard. Sur un pénalty provoqué par Chiesa, Cristiano Ronaldo manque son face à face devant Gollini, le portier adverse (61ème). La Juve est donc accrochée et réalise une mauvaise opération puisqu'elle pouvait passer devant Naples et l'Inter Milan au classement. Les deux clubs s'affrontant ce soir à San Siro (20h45).

Serie A - 12e Journée Juventus Turin 1 - 11 - 0 Atalanta Bergame F. Chiesa 29'

57' R. Freuler



LES RÉSULTATS DE LA 12E JOURNÉE DE SERIE A

Mardi 15 décembre

Udinese - Crotone : 0-0

Benevento - Lazio Rome : 1-1

Mercredi 16 décembre

Juventus - Atalanta: 1-1

20h45 : Inter Milan - Napoli

20h45 : Genoa - AC Milan

20h45 : Parme - Cagliari

20h45 : La Spezia - Bologne

20h45 : Fiorentina - Sassuolo

20h45 : Hellas Vérone - Sampdoria Gênes

Jeudi 17 décembre