Serie A - La Juve ne doit pas manquer sa fin de saison !

La reprise est, pour l’instant, bien délicate du côté de la Juventus Turin. En effet, après un match nul compliqué face à l’AC Milan pour se qualifier pour la finale de la Coupe d’Italie, les hommes de Maurizio Sarri ont perdu la finale aux tirs au but face au Napoli, la faute à un raté, notamment, de Paulo Dybala. Et maintenant, la pression est sur la Vieille Dame pour la fin du championnat.

La première saison de Maurizio Sarri à la Juventus est loin d’être à la hauteur des espérances. Arrivé en provenance de Chelsea avec un certain statut, notamment en raison de son passage remarqué au Napoli, le technicien italien ne parvient pas à imposer sa patte dans l’effectif turinois. Au finale, la Juve affiche une possession stérile, un cruel manque de création dans les trente derniers mètres et un jeu beaucoup trop stéréotypé pour faire la différence.

Heureusement pour les supporters noir-et-blanc, certaines individualités permettent de gagner les matchs, à l’image de Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo ou encore Szezsny quand les attaquants adverses sont plutôt présents. Mais finalement, c’est bien trop peu pour offrir à la Juve un matelas d’avance en terme de points et les prétendants sont juste derrières.

Si la Juve a remporté son match lundi soir face à Bologne, grâce à des buts de Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala, elle ne compte que quatre points d’avance sur son principal poursuivant : la Lazio Rome, qui a un match en retard. L’Inter, troisième de Serie A, est déjà à 9 points de retard et semble désormais hors course pour la fin de la saison et notamment la première place.

Du point de vue des bookmakers, et notamment bwin, la Juve reste toutefois grande favorite pour se succéder à elle-même et remporter un neuvième titre consécutif de champion d’Italie. Juste derrière la Juve, on retrouve logiquement la Lazio puis l’Inter Milan. Il faut aussi souligner la nouvelle excellente saison de l’Atalanta Bergame, qualifié pour les quarts de finale de la LDC et confortablement installé à la 4ème place. La coupe d’Europe est aussi un grand objectif de la Juve pour cette saison, même si le huitième de finale aller, juste avant le confinement, s’est très mal passé. De voyage à Lyon, les Turinois se sont inclinés 1-0 mais conservent encore énormément de chance de se qualifier pour le final-8 à Lisbonne.

Pour la fin de la saison, Maurizio Sarri devra donc compter, face à ses difficultés en terme de jeu, su un excellent Cristiano Ronaldo pour atteindre ses objectifs, à savoir soulever la Serie A et la Ligue des Champions. D’ailleurs, les deux hommes discutent énormément pour gérer les problèmes du vestiaire. « Samedi, j'ai longuement parlé à Cristiano, car il ne doit pas perdre confiance. J'espère dès demain, (face à Bologne, il a été buteur ndlr) mais au plus tard dans une semaine, que le footballeur le plus fantastique de tous les temps reviendra. Vous ne pouvez pas toujours être au sommet ». Et la Juve aurait bien besoin d’un Ronaldo au top de sa forme.