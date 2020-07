Serie A - La Juve s'en sort bien avec un nul contre l'Atalanta

L'Atalanta confirme son statut de meilleure équipe italienne de 2020, mais pas au niveau des points ! Face à la Juve, leader du championnat, l'Atalanta était clairement la meilleure équipe sur le terrain ce samedi soir. Pourtant, les visiteurs vont repartir du Juventus Stadium avec un seul point et énormément de déception (2-2). Dès la 16ème minute, les hommes de Gian Piero Gasperini ont trouvé la faille grâce à Duvan Zapata grâce à un beau mouvement collectif. Freuler récupère un ballon dans les pieds de Dybala. Le cuir arrive jusqu'à Gomez, qui pivote pour éliminer De Ligt et glisse au Colombien. Sur une glissade de Bentancur, l'attaquant cafetero a la voie libre pour ajuster Szczesny du droit. Un but qui vient conclure la domination de l'Atalanta !

En deuxième période, la Juve revient dans le match grâce à un fait de jeu, une main de De Roon dans la surface de réparation sur un centre de Paulo Dybala. Le pénalty est transformé en force du pied droit par Cristiano Ronaldo (55ème). Malgré ce coup dur, l'Atalanta continue de dérouler son football et va reprendre les devants à dix minutes du terme grâce à Malinovskyi. L'Ukrainien lâche une lourde frappe au ras du poteau qui fait tomber la Vieille Dame (81ème). Bien supérieurs, les‎ Bergamasques vont de nouveau faire une erreur fatale. Dans le temps additionnel, une main de Muriel offre un nouveau pénalty à Ronaldo, qui ne se prive pas d'inscrire un doublé pour arracher un point ! (90+2ème). Le futur adversaire du PSG, qui se place à la troisième place ce soir, a donc montré ses problèmes de concentration, mais aussi ses énormes qualités dans le jeu produit. Paris est prévenu !

Serie A - 32e Journée Juventus Turin 2 - 20 - 1 Atalanta Bergame Cristiano Ronaldo (P.) 55'

Cristiano Ronaldo (P.) 90'

16' D. Zapata

80' R. Malinovskiy



