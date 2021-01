Serie A - La Juve s'en sort difficilement face à Sassuolo

Malgré la victoire 2-1, la Juventus a eu un match très difficile à domicile face à Sassuolo. En effet, face à une équipe joueuse et offensive, les Turinois ont eu beaucoup de mal à créer du jeu et contenir les attaques verte et noire. Pour autant, tout s'est passé en deuxième mi-temps avec l'ouverture du score de Danilo à la 51ème minute. Mais Sassuolo, pourtant réduit à 10 à la 45ème suite au carton rouge de Obiang Avomo, parvient à égaliser sept minutes après le but de la Juve grâce au Français Grégoire Defrel.

Finalement, Aaron Ramsey, à la 82ème minute, va porter les Turinois vers la victoire en inscrivant le deuxième but de son équipe. En toute fin de match, Cristiano Ronaldo, malgré un match très compliqué, va lui aussi participer à la fête et assurer la victoire aux siens (90+2ème). Au classement, la Juve reste à la 4ème place, à 7 points de l'AC Milan.

Serie A - 17e Journée Juventus Turin 3 - 10 - 0 Sassuolo Danilo 50'

A. Ramsey 82'

Cristiano Ronaldo 92'

58' G. Defrel



LES RÉSULTATS DE LA 17E JOURNÉE DE SERIE A

Samedi 9 janvier

Benevento - Atalanta Bergame : 1-4

Genoa - Bologne : 2-0

Milan AC - Torino FC : 2-0

Dimanche 10 janvier

AS Roma - Inter Milan : 2-2

Udinese - Naples : 1-2

Parme - Lazio Rome : 0-2

Hellas Vérone - Crotone : 2-1

Fiorentina - Cagliari : 1-0

Juventus Turin - Sassuolo : 3-1

Lundi 11 janvier