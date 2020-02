Serie A - La Juve tombe sur la pelouse du Hellas Vérone

La Juventus Turin a été renversée par le Hellas Vérone ce samedi, lors de la 23ème journée de Serie A (2-1). Malmenés en première période, les Turinois ont concédé un but à la suite d'un coup franc mais le VAR l'a finalement annulé alors que Douglas Costa et Cristiano Ronaldo ont touché du bois. Peu après son entrée en jeu, Paulo Dybala s'est montré décisif en servant Cristiano Ronaldo dans la course. Le Portugais n'a pas tremblé pour ouvrir le score (65e) et marquer pour la dixième journée consécutive en championnat, battant ainsi le record de David Trezeguet établi en 2005-2006.

Toutefois, les locaux sont revenus au score à l'entame du dernier quart d'heure grâce à une réalisation de Borini (76e), puis ils ont pris l'avantage grâce à un penalty de Pazzini obtenu après une faute de main de Bonucci (86e). Les Turinois s'inclinent pour la deuxième fois en trois matchs et pourraient voir l'Inter Milan revenir à leur hauteur en cas de succès dans le derby de Milan dimanche soir (20h45).