Serie A - La Juventus domine l'Inter Milan et reprend la tête !

Dans un Juventus Stadium qui sonnait creux ce dimanche soir, la Vieille Dame s'est logiquement imposée face à l'Inter Milan (2-0) dans ce choc de la 28e journée de Serie A. Dès les premières minutes, les coéquipiers de Blaise Matuidi ont mis la pression sur des Milanais trop timorés et regroupés dans leur partie de terrain. A trois reprises en première mi-temps les différentes tentatives des Turinois ont été parfaitement captées par Handanovic qui a ainsi permis aux siens de rester dans la partie. Ces arrêts décisifs ont notamment réveillé l'équipe d'Antonio Conte qui s'offrait dans les derniers instants du premier acte une superbe occasion par l'intermédiaire de Brosovic, mais repoussée de justesse par le portier Turinois.

Malgré une bonne entame de seconde période, les visiteurs ont été punis sur leur première erreur d'inattention. Après une bonne percussion de Matuidi, Aaron Ramsey trompait à bout portant Handanovic et permettait à son équipe de prendre les devants (54e). Près de dix minutes plus tard, c'est Paulo Dybala tout juste rentré en jeu, qui faisait logiquement le break en se jouant magnifiquement de la défense nerazzurri (67e). Jusqu'au bout de la rencontre, l'Inter Milan a tenté de revenir dans le match mais a fait preuve d'une grande maladresse technique notamment dans les transmission de balle. Grâce à cette victoire, la Juventus Turin reprend la première place du classement à la Lazio, tandis que l'Inter Milan voit ses espoirs de titre s'évanouir et reste à la troisième place de Serie A, à huit points de l'équipe romaine.