Serie A - La Juventus et l'Atalanta finissent par une défaite

Dans le cadre de la 38ème et dernière journée de Serie A, ce samedi soir, la Juventus Turin a subi la loi de l'AS Roma à l'Allianz Stadium (1-3). Malgré l'ouverture du score rapide de Gonzalo Higuain (5ème), les Bianconeri, sans Cristiano Ronaldo, préservé en vue du 8ème de finale retour de la Ligue des Champions face à l'Olympique Lyonnais, ont été renversés par les Giallorossi. Ainsi, Nikola Kalinic (23ème) et Diego Perotti (44ème sur penalty, 52ème) ont permis à la Louve de s'offrir un succès de prestige face au champion. Suite à cette défaite, les hommes de Maurizio Sarri, qui a aligné un onze très remanié, terminent l'exercice avec 83 points au compteur. La Roma, elle, était assurée de terminer au cinquième rang et ferme sa saison avec 70 points.

En déplacement sur la pelouse de l'Atalanta Bergame, l'Inter Milan a expédié les affaires courantes pour s'imposer logiquement (0-2). Danilo D'Ambrosio (1ère) et Ashley Young (20ème) ont marqué pour les troupes d'Antonio Conte, qui clôturent la saison 2019-2020 de Serie A à la deuxième place du classement (82 points), à une toute petite unité de la Juventus. De son côté, la Dea, qui affrontera le Paris Saint-Germain lors des quarts de finale de la Ligue des Champions, a perdu Pierluigi Gollini, son gardien titulaire, sur blessure (a priori au genou), mais parvient malgré tout à conserver sa troisième place (78 points). Car, dans le même temps, la Lazio Rome est tombée sur la pelouse de Naples (3-1).

Malgré une nouvelle réalisation de Ciro Immobile (22ème), lauréat du Soulier d'Or et auteur de son 36ème but de la saison en championnat, qui lui permet accessoirement d'égaler le record de Gonzalo Higuain (36 buts également avec le Napoli lors de la saison 2015-2016), les protégés de Simone Inzaghi n'ont rien pu faire face à des Napolitains inspirés. Les hommes de Gennaro Gattuso, qui se sont imposés sur des réalisations signées Fabian Ruiz (9ème), Lorenzo Insigne (54ème sur penalty) et Matteo Politano (90ème+3), terminent à la septième place (62 points). Enfin, dans le dernier match de la soirée, sans réel enjeu, le Milan AC a dominé Cagliari (3-0). L'inévitable Zlatan Ibrahimovic a encore marqué (55ème) mais a aussi raté un penalty. Les Rossoneri finissent au sixième rang (66 points).

LES RÉSULTATS DE LA 38E JOURNÉE DE SERIE A

Samedi 1er août

Brescia - Sampdoria : 1-1

Juventus Turin - AS Roma : 1-3

Atalanta Bergame - Inter Milan : 0-2

Napoli - Lazio Rome : 3-1

Milan AC - Cagliari : 3-0

