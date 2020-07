Serie A - La Juventus malmenée par Sassuolo, la Lazio accrochée

La Juventus est malade, du moins très friable. Quelques jours seulement après avoir reçu une claque contre l'AC Milan (défaite 4-2 après avoir mené 2-0), les Turinois ont été plus que bousculés par Sassuolo (3-3). Comme face aux Lombards, la Juve a pourtant fait la différence très tôt dans la rencontre avec l'ouverture du score de Danilo sur une frappe surpuissante (5ème, 0-1). Sept minutes plus tard, Higuain est lancé en profondeur par une sublime passe de Miralem Pjanic et n'a plus qu'a fixer Consigli d'une frappe sèche (12ème, 0-2). Mais après ces deux buts inscrits, la Juve se relâche et l'équipe de Roberto De Zerbi commence à développer son jeu. Naturellement, à force de pousser, Sassuolo est récompensé par la réduction du score de Djuricic (29ème, 1-2).

Les Vert-et-Noir attendent toutefois le début de la deuxième mi-temps pour revenir au score sur un sublime coup-franc pleine lucarne de Domenico Berardi (51ème, 2-2). Sonnée, la Vieille Dame encaisse un troisième but, presque coup sur coup, par Caputo sur un service de... Berardi (54ème, 3-2) ! Malgré cette grosse baisse de régime, les Bianconeri égalisent sur corner grâce à une tête d'Alex Sandro (64ème, 3-3). Le prochain rendez-vous de la Juve, qui enchaine un troisième match consécutif sans victoire, sera contre la Lazio, lundi prochain.

L'AS Roma renforce sa 5ème place, la Lazio accrochée

Dans les autres rencontres de la soirée en Serie A, l'AS Roma s'est imposée 2-1 face à l'Hellas Vérone et conforte sa 5ème place, tandis que la Lazio lâche sa deuxième place au profit de l'Atalanta après avoir été accrochée par Udinese (0-0). La Fiorentina, de son côté, s'est imposée 3-1 face à Lecce grâce notamment à un but de Rachid Ghezzal !

LES RÉSULTATS DE LA 33E JOURNÉE SERIE A

Mardi 14 juillet

Atalanta Bergame - Brescia : 6-2

Mercredi 15 juillet

Sampdoria - Cagliari : 3-0

Bologne - Naples : 1-1

Milan AC - Parme : 3-1

Udinese - Lazio Rome : 0-0

Sassuolo - Juventus Turin : 3-3

AS Rome - Hellas Vérone : 2-1

Lecce - Fiorentina : 1-3

Jeudi 16 juillet