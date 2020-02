Serie A - La Juventus ne tremble pas face à la SPAL

Dans le choc des extrêmes, la Juventus Turin s'est tranquillement imposé ce samedi après-midi face la SPAL (1-2) lors de la 25e journée de Serie A. Malgré une belle résistance des locaux durant le premier acte, les Turinois ont ouvert le score en fin de première mi-temps par l'intermédiaire de l'inusable Cristiano Ronaldo (39e). Avec cette réalisation, le Portugais a inscrit son onzième but d'affilée au cours d'une rencontre de championnat.

Au retour des vestiaires, les joueurs de la Vieille Dame ont su maintenir la pression et ont marqué le but du break grâce à Aaron Ramsey qui a trompé le gardien adverse d'un joli piqué (61e). Malgré la réduction du score sur penalty de Petagna à vingt minutes du terme, la Juventus s'impose logiquement et reprend quatre points d'avance sur la Lazio, en attendant le déplacement des Romains au Genoa ce dimanche (12h30). La SPAL de son côté enchaîne une cinquième défaite de suite et reste lanterne rouge du classement.

(FT)