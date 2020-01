Serie A - La Juventus puissance 4 face à la Roma

Dans la capitale, la Juventus Turin s'est imposée face à l'AS Roma (1-2) lors de la 19ème journée de Serie A. Grâce à une entame de rêve, les Turinois ont pris les devants et fait le break. A la suite d'un coup franc botté par Dybala, Demiral rôdait au second poteau et a ouvert le score (3e). Quelques minutes plus tard, Cristiano Ronaldo a pris Pau Lopez à contre-pied sur un penalty provoqué par veretout (10e).

En seconde période, Perotti a réduit la marque en inscrivant lui aussi un penalty après une main de Sandro dans la surface turinoise (68e). Dix minutes plus tard, Higuain a cru redonner un break d'avance à son équipe mais sa réalisation a été refusée pour un hors-jeu limite (79e). La Juve tient tout de même sa victoire, la quatrième de rang en championnat, et prend seule la tête du classement avec deux points d'avance sur l'Inter.