Serie A - La Juventus Turin accrochée par l'Hellas Vérone

Dans le cadre de la 24ème journée de Serie A, la Juventus Turin n'a pu faire mieux que match nul sur la pelouse de l'Hellas Vérone (1-1), ce samedi soir. En petite forme, le club piémontais avait pourtant pris les devants dans cette rencontre grâce à l'inévitable et indispensable Cristiano Ronaldo (49ème). Mais, dans le dernier quart d'heure de jeu, les joueurs de la Vénétie sont parvenus à accrocher le partage des points via Antonín Barák, buteur au terme d'un beau mouvement collectif (77ème). Suite à ce score de parité, les hommes d'Andrea Pirlo restent à la troisième place du classement (46 points), à trois longueurs du Milan AC, deuxième (49 points), et sept du leader, l'Inter Milan (53 points).

Serie A - 24e Journée Hellas Verona 1 - 10 - 0 Juventus Turin A. Barák 77'

49' Cristiano Ronaldo



LES RÉSULTATS DE LA 24E JOURNÉE DE SERIE A

Samedi 27 février

Spezia - Parme : 2-2

Bologne - Lazio Rome : 2-0

Hellas Vérone - Juventus Turin : 1-1

Dimanche 28 février

12h30 : Sampdoria - Atalanta Bergame

15 heures : Inter Milan - Genoa

15 heures : Udinese - Fiorentina

15 heures : Crotone - Cagliari

18 heures : Naples - Benevento

20h45 : AS Roma - Milan AC

Mercredi 17 mars