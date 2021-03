Serie A - La Juventus Turin dispose de La Spezia

Ce mardi soir à l'Allianz Stadium, dans le cadre de la 25ème journée de Serie A, la Juventus Turin a pris son temps pour finalement disposer largement de La Spezia (3-0). Longtemps accrochée, la Vieille Dame a fait la différence peu après l'heure de jeu par Alvaro Morata (62ème). Enfin devant au tableau d'affichage, les Bianconeri ont ensuite déroulé leur football et Federico Chiesa a réalisé le break moins de dix petites minutes plus tard (71ème). En fin de match, sur un bon service de Rodrigo Bentancur, Cristiano Ronaldo y est allé de son petit but pour donner un peu plus d'ampleur à ce large succès (89ème). Suite à cette belle victoire, les hommes d'Andrea Pirlo confortent leur troisième place au classement (49 points) et reviennent à trois longueurs du Milan AC, deuxième (52 points), et sept de l'Inter Milan, leader (56 points). Le promu, qui a raté un penalty dans les dernières secondes via Andrey Galabinov (90ème+6), reste quinzième, bloqué à 25 points.

Serie A - 25e Journée Juventus Turin 3 - 00 - 0 Spezia Alvaro Morata 62'

F. Chiesa 71'

Cristiano Ronaldo 89'



