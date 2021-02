Serie A - La Juventus Turin domine la Roma et monte sur le podium

Ce samedi, la Juventus Turin a accueilli l'AS Roma dans le cadre de la 21e journée de Serie A. Les Bianconeri ont dominé les Giallorossi dans ce choc au sommet (2-0). Cristiano Ronaldo s'est offert son propre cadeau d'anniversaire (36 ans hier) en ouvrant le score (1-0, 13e), avant que le défenseur romain Ibanez n'inscrive un but contre son camp en deuxième mi-temps (2-0, 69e). Avec ce succès, les hommes d'Andrea Pirlo montent sur le podium et sont 3es (42 points) et passent devant les Romains, désormais 4es (40 points).

Serie A - 21e Journée Juventus Turin 2 - 01 - 0 AS Rome Cristiano Ronaldo 13'

Roger (CSC) 69'



LES RÉSULTATS DE LA 21E JOURNÉE DE SERIE A

Vendredi 5 février

Fiorentina - Inter Milan : 0-2

Samedi 6 février

Sassuolo - Spezia : 1-2

Atalanta - Torino : 3-3

Juventus - AS Rome : 2-0

20 heures 45 : Genoa - Naples

Dimanche 7 février