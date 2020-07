Serie A - La Juventus Turin dompte la Lazio et fonce vers le Scudetto

En clôture de la 34ème journée de Serie A, ce lundi soir, la Juventus Turin a relevé la tête et mis fin à une série de trois matches de rang sans succès en disposant de la Lazio Rome (2-1). Maître de son sujet, le club piémontais a rapidement flirté avec l'ouverture du score mais la tête smashée par Alex Sandro est venue s'écraser sur le montant gauche de Thomas Strakosha (11ème). En souffrance, les Biancocelesti ont réagi en fin de premier acte, sans plus de réussite puisque c'est cette fois le poteau droit qui a repoussé l'énorme tentative décochée du droit, des 25 mètres, par Ciro Immobile (44ème). Hormis cette petite frayeur, la Vieille Dame n'a pas trop tremblé et a logiquement fait la différence après la reprise. Cristiano Ronaldo a ainsi transformé un penalty qu'il avait lui-même provoqué sur une main de Bastos (51ème). Moins de 180 secondes plus tard, le Portugais s'est offert un doublé express et son 30ème but de l'exercice en concluant un contre mené à vitesse grand V avec Paulo Dybala (54ème).

Il est même passé tout près du triplé mais la transversale a repoussé sa tête smashée depuis le point de penalty, sur un nouveau bon service de son coéquipier argentin (66ème). Alors qu'elle se dirigeait vers un succès tranquille, la Juventus a joué à se faire peur, affichant de nouveau sa fébrilité défensive en concédant un penalty ainsi que la réduction du score signée Ciro Immobile (83ème), auteur lui aussi de sa 30ème réalisation de l'exercice. Sans une magnifique envolée de Wojciech Szczesny sur un coup-franc botté par Sergej Milinkovic-Savic (90ème), elle aurait même laissé filer deux points... Suite à cette victoire, les hommes de Maurizio Sarri (80 points) comptent huit longueurs d'avance sur l'Inter Milan, deuxième (72 points). Le Scudetto se rapproche encore un peu plus du Piémont. La Lazio, de son côté, confirme ses grosses difficultés du moment avec une quatrième défaite sur les cinq dernières journées. L'équipe de Simone Inzaghi est quatrième, bloquée à 69 points.

Serie A - 34e Journée Juventus Turin 2 - 10 - 0 Lazio Rome Cristiano Ronaldo (P.) 51'

Cristiano Ronaldo 54'

83' C. Immobile (P.)



LES RÉSULTATS DE LA 34E JOURNÉE DE LA SERIE A

Samedi 18 juillet

Hellas Vérone - Atalanta Bergame : 1-1

Cagliari - Sassuolo : 1-1

Milan AC - Bologne : 5-1

Dimanche 19 juillet

Parme - Sampdoria : 2-3

Naples - Udinese : 2-1

Fiorentina - Torino FC : 2-0

Genoa - US Lecce : 2-1

Brescia - SPAL : 2-1

AS Roma - Inter Milan : 2-2

Lundi 20 juillet