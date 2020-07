Serie A - La Juventus Turin sacrée après sa victoire face à la Sampdoria !

Cette fois, la Juventus Turin ne s'est pas manquée ! En clôture de la 36ème journée de Serie A, ce dimanche soir à l'Allianz Stadium, le club piémontais a disposé de la Sampdoria de Gênes (2-0). Un succès acquis en seconde mi-temps grâce à des réalisations signées Cristiano Ronaldo, buteur d'une frappe limpide du droit sur un service de Miralem Pjanic (52ème), et Federico Bernardeschi, à l'affût d'une frappe repoussée par le portier génois (67ème). Une victoire méritée qui permet à la Vieille Dame de remporter son neuvième titre de rang dans la Botte, le trente-sixième de sa riche histoire.

En effet, suite à ce succès, les protégés de Maurizio Sarri comptent 83 points au compteur, soit sept d'avance sur l'Inter Milan, deuxième (76 points), et ne peuvent donc plus être rattrapés à deux journées du terme du championnat. Seuls points négatifs de cette soirée presque parfaite dans le Piémont : le penalty raté par Cristiano Ronaldo en fin de match (89ème) mais surtout les sorties de Danilo, touché après un violent choc à la tête, et Paulo Dybala, qui a ressenti une gêne musculaire à la cuisse gauche. Deux mauvaises nouvelles pour les Bianconeri à douze jours du 8ème de finale retour de Ligue des Champions contre l'Olympique Lyonnais.

Serie A - 36e Journée Juventus Turin 2 - 01 - 0 Sampdoria Cristiano Ronaldo 52'

F. Bernardeschi 67'



