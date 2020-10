Serie A - La Juventus Turin tenue en échec à Crotone

Privée de plusieurs cadres dont Cristiano Ronaldo, testé positif au covid-19, la Juventus Turin n'a pu faire mieux que match nul sur la pelouse du promu Crotone (1-1), ce samedi soir lors de la 4ème journée de Serie A. Dans cette partie, la Vieille Dame a rapidement concédé un penalty pour une faute de Leonardo Bonucci, que Simeon Nwankwo a transformé sans trembler (12ème). Surpris par le promu, les hommes d'Andrea Pirlo ont rapidement recollé grâce à Alvaro Morata, buteur précoce pour son retour dans le Piémont (21ème).

Après la pause, les Bianconeri ont perdu Federico Chiesa, passeur décisif sur l'égalisation des siens mais expulsé directement pour une semelle (60ème). En infériorité numérique, les protégés d'Andrea Pirlo ont alors touché le poteau via Alvaro Morata (61ème), qui a ensuite vu son second but être refusé pour un hors-jeu millimétré (76ème). Une soirée à oublier pour le club bianconero, troisième du classement (8 points), à 4 points du Milan AC, leader (12 points). Lanterne rouge avant la partie, Crotone marque son premier point et grimpe au dix-huitième rang (1 point).

Serie A - 4e Journée Crotone 1 - 11 - 1 Juventus Turin S. Nwankwo (P.) 12'

21' Alvaro Morata



LES RÉSULTATS DE LA 4E JOURNÉE DE SERIE A

Samedi 17 octobre

Naples - Atalanta Bergame : 4-1

Sampdoria - Lazio Rome : 3-0

Inter Milan - AC Milan : 1-2

Crotone - Juventus Turin : 1-1

Dimanche 18 octobre