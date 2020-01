Serie A - La Lazio condamne les chants à l'encontre de Balotelli

Une nouvelle fois pris à partie par des vociférations xénophobes lors de la rencontre Brescia-Lazio Rome (1-2) pour le compte de la 18e journée de Serie A, Mario Balotelli avait fait part de son exaspération sur son compte Instagram. À l'instar d'autres pensionnaires de Serie A (Blaise Matuidi ou Romelu Lukaku), l'Italien d’origine ghanéenne est souvent la cible de cris racistes.

Dans un communiqué, les dirigeants romains ont tenu à se dissocier du comportement de certains de leurs supporters. "Comme cela s'est toujours produit par le passé, la SS Lazio se dissocie de la manière la plus forte des comportements discriminatoires mis en oeuvre par une très petite minorité de supporters lors du match contre Brescia, a indiqué la direction laziale. Le club réitère une fois de plus la condamnation des délits injustes similaires et confirme son intention de poursuivre ceux qui portent une grave atteinte à l'image du club et de l'équipe de Biancoceleste".