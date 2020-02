Serie A - La Lazio domine Bologne et prend la tête !

Dans le cadre de la 26ème journée de Serie A, la Lazio Rome a disposé de Bologne (2-0), ce samedi après-midi à l'Olimpico. Dans cette partie, les Biancocelesti ont expédié les affaires courantes, grâce à des réalisations rapprochées signées Luis Alberto (18ème) et Joaquin Correa (21ème). Avec ce succès, les protégés de Simone Inzaghi s'emparent provisoirement de la tête du classement (62 points) avec deux points d'avance sur la Juventus Turin, deuxième (60 points), et huit sur l'Inter Milan, troisième (54 points). Pour rappel, le match entre les Bianconeri et les Nerazzurri, initialement prévu dimanche soir, a été reporté au 13 mai en raison du coronavirus.

