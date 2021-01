Serie A - La Lazio étrille l'AS Roma

La Lazio s'est imposée (3-0) face à l'AS Roma dans le cadre de la 18ème journée de Serie A. Dans une rencontre à sens unique, les hommes de Simone Inzaghi ont dominé les débats pendant quatre-vingt-dix minutes et repartent logiquement avec les trois points. Peu avant le quart d'heure de jeu (14ème), Manuel Lazzari profite d'une hésitation d'Ibañez pour lui chiper le ballon dans la surface de réparation et servir Ciro Immobile. L'international italien vient, à bout portant, placer le ballon dans la lucarne et ouvrir le score pour les siens. Moins de dix minutes plus tard (23ème), Luis Alberto vient doubler la mise pour la Lazio grâce à une sublime frappe croisée et met à terre les Giallorossi. Au retour des vestiaires, l'AS Roma monopolise le ballon mais ne parvient pas à mettre en danger son adversaire du soir. Ils se font piéger dans un temps fort par une nouvelle superbe frappe de l'Espagnol, qui vient inscrire depuis l'entrée de la surface un second but (67ème).

La Lazio (7ème, 31 points) prend trois précieux points dans sa course à l'Europe et se retrouve à seulement deux points du top quatre. Les hommes de Paulo Fonseca peuvent, quant à eux, avoir des regrets puis qu'ils ratent une occasion de mettre la pression aux deux équipes milanaises. Les Romains (3ème, 34 points) peuvent terminer ce week-end en dehors du podium selon le résultat de la Juventus face à l'Inter Milan.

LES RÉSULTATS DE LA 18ÈME JOURNÉE DE SERIE A

vendredi 15 janvier

Lazio Rome - AS Rome : 3-0

Samedi 16 janvier

15 heures : Bologne - Vérone

18 heures : Torino - Spezia

20 heures 45 : Sampdoria - Udinese

Dimanche 17 janvier