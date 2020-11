Serie A - La Lazio menacée d'être exclue du championnat !

La Lazio Rome s'est admirablement imposée (3-4) sur la pelouse du Torino ce dimanche au terme d'un match complètement fou. Alors que les Romains ont renversé le cours de la rencontre en marquant deux buts dans les arrêts de jeu, les regards de la presse et des fans sont tournés ailleurs que sur la superbe performance des Biancocelesti. En effet, un scandale grandit en Italie depuis quelques jours. Selon certains supporters et journalistes, la Lazio aurait volontairement fait jouer ce week-end des joueurs positifs au Covid-19.

Des soupçons sont apparus lorsque certains observateurs ont remarqué que Ciro Immobile, Lucas Leiva et Thomas Strakosha ont joués face au Torino ce week-end, alors qu'ils étaient forfaits à cause d'un test positif au virus la semaine dernière pour le déplacement à Bruges en Ligue des Champions. Ils auraient pu guérir entre temps, mais le club italien a indiqué que les trois joueurs ne seront à nouveau pas présents ce mercredi soir pour la rencontre face au Zénit parce qu'ils seraient positifs au coronavirus. Une enquête a été ouverte par les instances sportives italiennes pour démêler le vrai du faux dans cette affaire qui prend de plus en plus d'ampleur. S'il est avéré que la Lazio Rome a fait jouer ces trois joueurs tout en sachant qu'ils étaient infectés par le virus, la Ligue pourrait exclure le club de Serie A.