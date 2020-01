Serie A - La Lazio poursuit sa folle série face à la Sampdoria

Onze victoires de rang en championnat ! C'est l'incroyable série de la Lazio qui s'est une nouvelle fois imposés ce samedi après-midi face à la Sampdoria (5-1) de Claudio Ranieri pour le compte de la 20e journée de Série A. Sérieuse, appliquée et menée par un Ciro Immobile toujours aussi performant, l'équipe de Simone Inzaghi a rapidement pris la mesure de son adversaire du jour. Felipe Caicedo a ouvert le score après seulement sept minutes de jeu, tandis qu'Immobile faisait le break sur penalty dix minutes plus tard (17e). L'Italien s'offrait un doublé dès la vingtième minute de jeu en dribblant facilement le gardien adverse.

Au retour des vestiaires, les locaux continuaient à imposer leur jeu et alourdirent le score par Bastos (54e) et une fois de plus Immobile qui s'offrait un triplé après un nouveau penalty (65e). Les joueurs de la Samp sauvaient l'honneur grâce à Karol Linetty à vingt minutes du terme mais s'inclinaient logiquement face à des Romains impressionnants de sérénité et de maîtrise. Avec cette nouvelle victoire, les coéquipiers de Milinkovic-Savic reviennent à trois points du leader turinois et s'affirme comme de réels prétendants au titre de Série A.