Serie A - La Lazio rattrape la Juve sur le gong !

La Juventus Turin va s'en mordre les doigts ! Tout proche de la victoire face à la Lazio ce dimanche midi, la Juve doit finalement se contenter d'un seul point de son déplacement au Stadio Olimpico. Pourtant, tout a très bien commencé pour les hommes d'Andrea Pirlo, grâce à un but précoce de Cristiano Ronaldo. À la 15ème minute, le Portugais est à la finition d'un centre tendu de Cuadrado. CR7 n'est d'ailleurs pas loin du doublé à la 40ème minute mais sa frappe s'écrase sur le poteau gauche de Pepe Reina !

En deuxième mi-temps, la Lazio force pour égaliser et la Juve recule petit à petit, encore plus après la sortie de Cristiano Ronaldo, visiblement sur blessure, à un quart d'heure de la fin. Et à force de pousser, les Romains sont récompensés à la dernière minute ! Correa, côté gauche, élimine un défenseur avant de trouver Caicedo. Le joker se retourne et marque d'un tir en pivot du pied droit ! Ce match nul n'arrange pas les affaires de la Juve, qui se place à la 3ème place, à 3 points du Milan, qui joue cet après-midi.

Serie A - 7e Journée Lazio Rome 1 - 10 - 1 Juventus Turin F. Caicedo 95'

15' Cristiano Ronaldo



