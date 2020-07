Serie A - La Lazio renverse Cagliari et valide son ticket pour la Ligue des Champions !

En clôture de la 35ème journée de Serie A, ce jeudi soir à l'Olimpico, la Lazio Rome est venue à bout de Cagliari (2-1). Dans leur antre fétiche, les Biancocelesti ont été surpris quelques secondes avant la pause, sur une réalisation inscrite par Giovanni Simeone (45ème). Mais, au retour des vestiaires, les hommes de Simone Inzaghi sont parvenus à renverser la vapeur. Sergej Milinković-Savić, d'une demi-volée expédiée depuis l'extérieur de la surface en pleine lucarne, a d'abord permis à son équipe de recoller (47ème). Puis, à l'heure de jeu, l'inévitable Ciro Immobile s'est offert, d'une frappe du gauche consécutive à un magnifique service de Luis Alberto, son 31ème but de l'exercice pour placer les Laziale en tête au tableau d'affichage (60ème).

Un avantage que les joueurs de la ville éternelle conserveront sans trembler jusqu'au coup de sifflet final. Grâce à ce succès, qui met fin à une série de cinq matches sans victoire, la Lazio Rome conforte sa quatrième place au classement (72 points), recolle aux basques de l'Inter Milan (73 points, troisième), et valide son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Les Sardes, qui ont longtemps résisté grâce à un Alessio Cragno décisif dans son but mais qui ont finalement et logiquement plié, restent bloqués au treizième rang (42 points).

Serie A - 35e Journée Lazio Rome 2 - 10 - 1 Cagliari S. Milinkovic-Savic 47'

C. Immobile 60'

45' G. Simeone



