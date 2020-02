Serie A - La Lazio renverse l'Inter Milan et récupère la deuxième place !

La Lazio Rome est plus que jamais un concurrent sérieux au titre ! Ce dimanche soir, les Romains ont renversé l'Inter Milan lors du choc de la 24ème journée de Serie A (2-1). Dès l'entame de match, la Lazio a failli prendre les commandes de la rencontre mais le missile de Milinkovic-Savic a fracassé la barre (9e). Juste avant la pause, Young a glacé le Stadio Olympico en ouvrant le score après une parade de Strakosha (44e).

Mais dès le retour des vestiaires, la Lazio est revenue au score grâce à un penalty d'Immobile suite à une faute de De Vrij (50e). En milieu de seconde mi-temps, la Lazio a pris l'avantage grâce à Milinkovic-Savic ! Après une intervention sur sa ligne de Brozovic, le milieu serbe a conclu du gauche (69e) ! Dans le dernier quart d'heure, Martinez a cru égaliser de la tête mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu (78e). Padelli a ensuite sorti le grand jeu face à Immobile pour éviter le but du break (85e). Le score n'a finalement pas évolué et la Lazio récupère la deuxième place pour se placer à un point de la Juve. L'Inter est troisième.