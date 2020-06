Serie A - La Lazio s'arrache face au Torino et met la pression sur la Juve !

Pour le match d’ouverture de la 29ème journée de Serie A, la Lazio de Rome se déplaçait sur la pelouse du Torino. Malgré une ouverture du score dès les premières minutes de jeu, les Piémontais ne sont pas parvenus à gérer leur avantage, et se sont finalement inclinés 2-1 à domicile. Suite à une main de Ciro Immobile dans la surface, le Torino obtient un penalty qu’Andrea Belotti se charge de tirer et de transformer à la 5ème minute. Dès le retour des vestiaires, une frappe chirurgicale d’Immobile, sur belle passe de Luis Alberto, permet aux Romains de recoller au score et de se relancer dans le match (47ème). Puis, à la 73ème, la Lazio double la mise grâce à une frappe de Marco Parolo en dehors de la surface que Salvatore Sirigu ne parvient pas à repousser. Les joueurs de Simone Inzaghi mènent alors 2-1, score sur lequel s'achève le match.

Grâce à ce précieux succès, la Lazio (68 points) revient à un petit point du leader, la Juventus (69 points), en attendant son résultat du soir (21h45) face au Genoa. Avec ce mauvais résultat, le club turinois stagne dans le ventre mou et se retrouve à la 14ème place (31 points).