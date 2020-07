Serie A - La Lazio s'écroule face au Milan AC et laisse le champ libre à la Juve !

La Lazio Rome a probablement dit adieu au titre ce soir. Avec la victoire de la Juve un peu plus tôt dans la journée (4-1 sur le Torino), les Romains n'avaient pas d'autres choix que de l'emporter, ce soir face au Milan AC, pour espérer encore quelque chose. Mais la Lazio, méconnaissable, a complètement craqué face aux Lombards (0-3). En effet, les hommes de Stefano Pioli ont réalisé un match plein pour dominer le dauphin de la Juve et ont ouvert la marque au bout d'une vingtaine de minutes grâce à Calhanoglu. Dix minutes plus tard, Zlatan Ibrahimovic, sur pénalty, a donné de l'air aux siens.

Enfin, au retour des vestiaires, Rebic a définitivement scellé l'issue du match en inscrivant le troisième et dernier but (59ème). Au classement, la Lazio offre 7 points d'avance à la Juve, tandis que l'AC Milan grimpe à la 6ème place.

Serie A - 30e Journée Lazio Rome 0 - 30 - 2 Milan AC 23' H. Çalhanoglu

34' Z. Ibrahimovic (P.)

59' A. Rebic



LES RÉSULTATS DE LA 30E JOURNÉE DE SERIE A

Samedi 4 juillet

Juventus Turin - Torino FC : 4-1

Sassuolo - US Lecce : 4-2

Lazio Rome - Milan AC : 0-3

Dimanche 5 juillet