Serie A - La nouvelle déclaration d'Ibrahimovic régale le Milan AC

Buteur lors de l'impressionnante victoire du Milan AC contre la Juventus (4-2), Zlatan Ibrahimovic n'a pas hésité à s'emballer au micro de Sky Sports Italia. Le géant suédois a encore prouvé toute son extravagance en lançant une punchline qui risque de faire beaucoup de bruit en Italie.

"Si j’avais été là depuis le début, nous aurions gagné le Scudetto. S’ils me gardent, nous le gagnerons la saison prochaine", a lancé l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Auteur de cinq buts en onze matchs, Ibra n'a plus que trois mois de contrat et aurait de grandes chances de quitter la Lombardie, à en croire les dernières informations venant de l'autre côté des alpes.