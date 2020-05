Serie A - La reprise de la compétition officialisée !

Après l'annonce de la reprise de la Premier League le 17 juin prochain, un autre grand championnat du Vieux-Continent a annoncé son retour en ce jeudi : la Serie A. Interrompu depuis le 9 mars dernier par l'épidémie de coronavirus, le championnat d'Italie, après consultations entre la Fédération Italienne de Football, la Ligue et le gouvernement, va reprendre le 20 juin prochain.

"Le Comité technique et scientifique a donné son accord sur le protocole mais en gardant la quarantaine. La fédération m'a aussi assuré qu'elle avait un plan B (playoff et playout) et un plan C (cristallisation du classement), en cas de nouvelle suspension. À la lumière de ces considérations, le championnat peut reprendre le 20 juin", a indiqué Vincenzo Spadafora, le Ministre des Sports italien.