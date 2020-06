Serie A - Le calendrier de la reprise vient de tomber !

L'Italie, après l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne ou encore le Portugal, a annoncé à son tour la reprise de son championnat de première division. La Serie A, interrompue depuis le mois de mars, redémarrera donc le samedi 20 juin. Dans un communiqué, les instances dirigeantes du football de La Botte ont révélé que le championnat reprendra avec les matches en retard de la 25ème journée. La rencontre entre le Torino et le Parme AC ouvrira le bal le 20 juin, en début de soirée (19 heures). L'affiche opposant le Hellas Vérone à Cagliari se tiendra un peu plus tard dans la soirée (21h45). Le lendemain, le dimanche 21 juin, l'Atalanta Bergame accueillera Sassuolo (19h30) puis l'Inter Milan et la Sampdoria de Gênes croiseront le fer à San Siro (21h45).