Serie A - Le doublé pour Cristiano Ronaldo, la Juventus Turin maîtrise Cagliari

Ce samedi soir, à l'occasion de la 8ème journée de Serie A, la Juventus Turin a facilement pris la mesure de Cagliari (2-0). À l'Allianz Stadium, les Bianconeri, avec Adrien Rabiot titulaire, ont fait la différence en fin de première mi-temps grâce à Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé et de ses 59ème et 60ème buts dans l'élite italienne. Bien décalé par Alvaro Morata, le Portugais a d'abord fait mouche du pied droit (38ème). Puis il a fait le break, quatre petites minutes plus tard, en marquant à bout portant à la suite d'une déviation de Merih Demiral consécutive à un corner (42ème). Grâce à ce succès logique, le quatrième de l'exercice, la Vieille Dame reste invaincue (4 victoires, 4 nuls) et grimpe à la deuxième place du classement (16 points), à une unité du Milan AC, toujours leader (17 points, un match en moins).

LES RÉSULTATS DE LA 8E JOURNÉE DE SERIE A

Samedi 21 novembre

Crotone - Lazio Rome : 0-2

Spezia - Atalanta Bergame : 0-0

Juventus Turin - Cagliari : 2-0

Dimanche 22 novembre