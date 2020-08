Serie A - Le Genoa se sauve avec un carton, Lecce relégué en Serie B

La Serie A édition 2019-2020 a fermé ses portes en ce dimanche soir à l'issue de sa 38ème et dernière journée. Après un samedi réservé aux cadors, les affiches de la soirée concernaient principalement le bas et même très bas de tableau. Au Stadio Comunale Luigi Ferraris, le Genoa n'a pas tremblé et a cartonné une formation de l'Hellas Vérone qui n'avais plus rien à jouer (3-0). Antonio Sanabria par deux fois (13ème, 25ème) et Cristian Romero (44ème) ont permis au club de Gênes d'expédier les affaires courantes et d'assurer son maintien dans l'élite italienne avec une dix-septième place finale (39 points).

L'élite, justement, l'US Lecce vient de lui dire adieu. À la maison, les joueurs de la cité des Pouilles ont chuté face au Parme AC dans un match prolifique en buts (3-4). Avec cette défaite, conjuguée à la victoire du Genoa, l'US Lecce termine l'exercice à la dix-huitième place du classement (35 points) et est officiellement relégué en Serie B. Dans les deux autres matches du soir, sans enjeu cette fois-ci, Bologne et le Torino se sont quittés dos à dos (1-1), tandis que Sassuolo a été surpris sur sa pelouse par l’Udinese (0-1).

LES RÉSULTATS DE LA 38E JOURNÉE DE SERIE A

Samedi 1er août

Brescia - Sampdoria : 1-1

Juventus Turin - AS Roma : 1-3

Atalanta Bergame - Inter Milan : 0-2

Napoli - Lazio Rome : 3-1

Milan AC - Cagliari : 3-0

Dimanche 2 août