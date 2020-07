Serie A - Le Milan AC arrache le nul face à la lanterne rouge !

L'AC Milan est passé tout proche de la désillusion ! En course pour arracher une place européenne, les Lombards ont arraché un match nul, ce mercredi soir, face à la SPAL (2-2), 20ème de Serie A au coup d'envoi. Les Milanais ont encaissé un but très tôt dans la rencontre par l'intermédiaire de Valoti (13ème), avant de se faire surprendre par Floccari (30ème). Réduit à 10 juste avant la pause, la SPAL a tenu bon durant presque toute la deuxième mi-temps pour arracher une victoire miraculeuse...

Mais les Rossonero, qui ont ont tout tenté pour rattraper leur retard, ont été récompensés. Avec 33 frappes au total et une quinzaine de corners, ils ont d'abord réussi à réduire la marque par une frappe de Rafael Leao juste avant les dix dernières minutes (79ème). Et en toute fin de match, sur un centre de Saelemaekers, le défenseur de la SPAL Vicari commet une faute qui amène un but contre son camp (90+4ème) ! Au classement, ce match nul parait inespéré mais il pourrait permettre à Naples (6ème, 3 points d'avance avec un match de retard) de prendre le large...

Serie A - 29e Journée SPAL 2 - 22 - 0 Milan AC M. Valoti 13'

S. Floccari 30'

79' Rafael Leao

90' +4 F. Vicari (CSC)



LES RÉSULTATS DE LA 29E JOURNEE DE SERIE A

Mardi 30 juin

Torino - Lazio : 1-2

Genoa - Juventus : 1-3

Mercredi 1 juillet

Inter Milan - Brescia : 6-0

Bologne - Cagliari : 1-1

Fiorentina - Sassuolo : 1-3

Lecce - Sampdoria : 1-2

Hellas Vérone - Parme : 3-2

Spal - AC Milan : 2-2

Jeudi 2 juillet