Serie A - Le Milan AC cartonne pour son retour !

En ouverture de la 27ème journée de Serie A, le Milan AC a étrillé l'US Lecce (1-4), ce lundi soir. Très vite, les Rossoneri ont pris les devants dans cette partie, via Samu Castillejo (26ème). Maîtres de leur sujet, les joueurs lombards ont pourtant été rattrapés peu après la reprise, Marco Mancosu égalisant sur un penalty (54ème). Une joie qui s'est finalement avérée de courte durée pour les pensionnaires du Stadio Comunale Via del Mare puisque Giacomo Bonaventura a de suite replacé les Milanais en tête au tableau d'affichage (55ème). Moins de 120 secondes après, Ante Rebic a mis fin à tout suspense (57ème). Puis, un tout petit quart d'heure plus tard, Rafael Leao y est allé de son but (72ème), donnant un peu plus d'éclat au succès des coéquipiers de Theo Hernandez, de retour dans le onze de départ. Au classement, suite à cette belle et large victoire, les protégés de Stefano Pioli grimpent à la septième place (39 points). L'US Lecce, de son côté, reste englué en bas de tableau, au dix-huitième rang (25 points).

Serie A - 27e Journée US Lecce 1 - 40 - 1 Milan AC M. Mancosu (P.) 54'

26' Samu Castillejo

55' G. Bonaventura

57' A. Rebic

72' Rafael Leao



LES RÉSULTATS DE LA 27E JOURNÉE DE SERIE A

Lundi 22 juin

Fiorentina - Brescia : 1-1

US Lecce - Milan AC : 1-4

21h45 : Bologne - Juventus Turin

Mardi 23 juin

19h30 : Hellas Vérone - Naples

19h30 : SPAL - Cagliari

21h45 : Genoa - Parme AC

21h45 : Torino FC - Udinese

Mercredi 24 juin