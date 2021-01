Serie A - Le Milan AC se relance en dominant le Torino

Trois jours après sa défaite contre la Juventus Turin (1-3), l'AC Milan retrouvait à nouveau son antre fétiche de San Siro en ce samedi soir. À la maison, le club lombard a parfaitement corrigé le tir en disposant logiquement du Torino (2-0), à l'occasion de la 17ème journée de Serie A. Rafael Leao, en milieu de première mi-temps, a conclu une belle action collective des Rossoneri (25ème). Puis, dix grosses minutes plus tard, Franck Kessié a fait le break sur penalty (36ème).

Parfois inquiétés au cours d'un second acte moins maîtrisé, les coéquipiers de Zalatn Ibrahimovic sont malgré tout parvenus à conserver leur avantage pour renouer avec la victoire. Grâce à ce succès, les hommes de Stefano Pioli confortent leur place de leader au classement (40 points) et prennent provisoirement quatre unités d'avance sur le voisin et rival, l'Inter Milan (36 points), qui affrontera l'AS Rome ce dimanche en tout début d'après-midi (12h30).

Serie A - 17e Journée Milan AC 2 - 02 - 0 Torino FC Rafael Leao 25'

F. Kessié (P.) 36'



LES RÉSULTATS DE LA 17E JOURNÉE DE SERIE A

Samedi 9 janvier

Benevento - Atalanta Bergame : 1-4

Genoa - Bologne : 2-0

Milan AC - Torino FC : 2-0

Dimanche 10 janvier

12h30 : AS Roma - Inter Milan

15 heures : Udinese - Naples

15 heures : Parme - Lazio Rome

15 heures : Hellas Vérone - Crotone

18 heures : Fiorentina - Cagliari

20h45 : Juventus Turin - Sassuolo

Lundi 11 janvier