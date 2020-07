Serie A - Le Milan remporte un match complètement fou face à la Juventus !

La Juventus Turin a raté une belle occasion de plier presque définitivement cette saison 2019-2020 de Serie A. Alors que la défaite de la Lazio Rome à Lecce (2-1), plutôt dans la soirée, lui permettait de prendre dix points d'avance sur son dauphin à l'issue de cette 31e journée, la Vieille Dame s'est elle aussi inclinée sur la pelouse de l'AC Milan, après avoir pourtant mené de deux buts. D'un incroyable rush démarré dans son propre camp, Adrien Rabiot avait mis les siens devant au retour des vestiaires (47e), suivi quelques minutes plus tard par Cristiano Ronaldo (56e).

Mais les Rossoneri ont su faire preuve de caractère pour revenir et même passer devant au score, en l'espace de cinq minutes ! Zlatan Ibrahimovic a d'abord réduit l'écart sur pénalty (62e), puis Franck Kessié a égalisé (66e) quelques secondes seulement avant que Rafael Leao ne donne l'avantage au club lombard (67e). Sur une bévue d'Alex Sandro, Ante Rebic a même creusé la marque à dix minutes du terme (80e).

Si la Juventus possède encore un bon matelas d'avance sur la Lazio (7 points) et l'Inter Milan (11 points, un match en moins), le Milan profite lui de cette victoire sensationnelle pour s'installer provisoirement dans le top 5, loin derrière l'Atalanta Bergame (4e) mais une longueur devant la Roma (6e) et Naples (7e), qui joueront respectivement Parme et le Genoa, mercredi.

Serie A - 31e Journée Milan AC 4 - 20 - 0 Juventus Turin Z. Ibrahimovic (P.) 62'

F. Kessié 66'

Rafael Leao 67'

A. Rebic 80'

47' A. Rabiot

53' Cristiano Ronaldo



LES RÉSULTATS DE LA 31E JOURNÉE DE SERIE A

Mardi 7 juillet

Lecce - Lazio Rome : 2-1

Milan AC - Juventus Turin : 4-2

Mercredi 8 juillet

19h30 : Genoa - Naples

19h30 : Fiorentina - Cagliari

21h45 : Atalanta Bergame - Sampdoria Gênes

21h45 : AS Rome - Parme

21h45 : Bologne - Sassuolo

21h45 : Torino - Brescia

Jeudi 9 juillet