Serie A - Le ministre des Sports fait une mise au point

Il y a quelques jours, le gouvernement italien a annoncé que les entraînements collectifs pourraient reprendre à partir du 18 mai tandis que les séances individuelles pourront redémarrer dès lundi. Ces dernières heures, bon nombre de clubs ont annoncé la réouverture de leur centre d'entraînement afin d'y accueillir les joueurs qui souhaitent profiter des installations, tout en respectant les gestes barrières. Face à la multiplication de ces annonces, Vincenzo Spadafora, le ministre des Sports italien, a tenu à faire une mise au point sur son compte Facebook.

"Je lis des choses étranges ici et là mais rien n'a changé par rapport à ce que j'ai toujours dit sur le foot : les entraînements des équipes ne reprendront pas avant le 18 mai et on ne parle vraiment pas d'une reprise du Championnat pour l'instant. Maintenant désolé, mais je retourne m'occuper de tous les autres sports et centres sportifs (salles de musculation, de danse, piscines etc...) qui doivent rouvrir au plus vite" a-t-il écrit.