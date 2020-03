Serie A - Le patron de la fédération italienne veut boucler la saison

Dans une interview à Radio Marte, le président de la fédération italienne (FIGC) Gabriele Gravina a réitéré son souhait de terminer la saison en cours, alors qu'il reste douze journées complètes à disputer et que l'Italie est le pays le plus touché par l'épidémie de coronavirus (plus de 74 000 cas et 7 500 décès à ce jour). "Nous allons tout faire pour que les championnats aillent au bout, au besoin nous demanderons à l'UEFA et à la FIFA d'aller au-delà du 30 juin et de jouer en juillet ou en août", a-t-il annoncé. "Il est prématuré de penser à une date, mais nous devons rester optimistes, y compris pour la santé des Italiens et souhaiter que la situation prenne fin le plus tôt possible."

Ces dernières heures, l'hypothèse d'une annulation pure et dure de la saison, avec gel du classement pour les places européennes et annulation des relégations, avait pris du corps de l'autre côté des Alpes. Mais Gravina ne veut toujours pas en entendre parler. "Cela conduirait à un scénario désagréable", a-t-il poursuivi. "Je continuerai à rejeter ces options tant que ce sera possible."