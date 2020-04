Serie A - Le président de Brescia fracasse celui de la Lazio et de la Fédération italienne

C'est ce qu'on appelle un discours sans langue de bois ! En pleine période de confinement en raison de la pandémie de coronavirus qui touche la planète, Massimo Cellino, le président de Brescia, n'a pas mâché ses mots lors d'une sortie médiatique dans les colonnes du Giornale di Brescia ce dimanche. Alors que le ministre des Sports a affirmé que les équipes de Serie A pourraient reprendre l'entraînement le 3 mai prochain, le patron de Brescia a réitéré sa menace de ne pas aligner son équipe, actuellement lanterne rouge, pour les dernières journées de championnat. "Je répète que si le jeu reprend, Brescia ne jouera pas. Ce n’est pas une provocation. Ils peuvent me donner les points de pénalité qu’ils veulent. J’assumerai toutes mes responsabilités dans cette affaire."

Mais Cellino ne s'est pas arrêté là. Après cette annonce générale, il a tout simplement fracassé Claudio Lotito, le président de la Lazio, lequel s'était exprimé en faveur d'une reprise rapide du championnat. "Je vois trop d’égoïsme et trop de gens qui essaient de profiter de cette situation. Lotito veut jouer ? Le braiement d’un âne n’atteint pas le ciel, dit-on chez moi. Je n’écoute que ceux qui méritent d’être entendus. D’autre part, je ne sais même pas s’il représente la Lazio puisqu’il n’est que le président du directoire de ce club" a-t-il déclaré, avant de s'en prendre à Gabriele Gravina, le président de la Fédération italienne, qui n'a pas respecté les personnes atteintes par cette crise selon lui. "Gravina ? Qu’il aille moins à la télévision et vérifie mieux les comptes de la Fédération. Qu'il vienne faire un tour à Brescia. Je ne veux pas être avantagé. Et je n’ai pas peur de redescendre (en Serie B). Car je n’échouerai pas. Et que la Serie A, nous la retrouverons."