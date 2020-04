Serie A - Le syndicat des entraîneurs s'oppose à un accord pour une baisse des salaires

Partout en Europe, la question des salaires au sein des clubs est source de nombreuses négociations entre les instances et les principaux concernés, à savoir les joueurs et les entraîneurs. En Italie, le syndicat des joueurs a récemment refusé un accord global pour une baisse des salaires, ces derniers préférant que des négociations individuelles soient faites. Ce mardi, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport et l'agence de presse Ansa, l'AIAC, le syndicat des entraîneurs, aurait également refusé la proposition réalisée par les clubs de la ligue italienne.

"Nous ne savons toujours pas ce qu'il adviendra des championnats. [...] Ce sont les lois de l'État et les règlements de la Fédération italienne de football qui feront foi. Ceci étant, nous aimerions éviter toute controverse, parce que ce n'est pas le moment. Mais le ton employé, qui nous semble magistral, ne nous convient pas" a expliqué Renzo Ulivieri, président de l'Association italienne des entraîneurs. "Dans les clubs de football, il y a d'autres entraîneurs, instructeurs, formateurs et collaborateurs, qui ont de simples revenus de travail, même en-dessous de la moyenne nationale. Sur ces revenus, il n'est pas acceptable de penser à une quelconque réduction" a-t-il ajouté. Renzo Ulivieri a tout de même précisé que les entraîneurs voulaient participer à l'effort.