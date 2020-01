Serie A - Naples prend sa revanche face à la Juve !

Après le match nul concédé par l'Inter Milan face à Cagliari plus tôt dans la journée (1-1), la Juventus Turin n'en a pas profité pour s'échapper, bien au contraire. A Naples, les Turinois se sont inclinés face à la bande à Gattuso (2-0) en clôture de la 21ème journée de Serie A. Après une première période rythmée mais pauvre en occasions, les Napolitains ont pris l'avantage peu après l'heure de jeu. Après un tir d'Insigne, Zielinski a parfaitement suivi pour conclure à bout portant (63e). En fin de rencontre, Naples a doublé la mise par l'intermédiaire d'Insigne (86e) ! Quelques instants plus tard, Cristiano Ronaldo a redonné l'espoir à son équipe en réduisant la marque (90e) mais la réalisation du Portugais n'a pas suffi. Alors qu'ils étaient sur une série de trois défaites consécutives en championnat, les Gli Azzurri retrouvent le sourire et prennent leur revanche sur la Juve face à laquelle il s'était inclinés 4 buts à 3 en août dernier !

Serie A - 21e Journée Naples 2 - 10 - 0 Juventus Turin P. Zielinski 63'

L. Insigne 86'

90' Cristiano Ronaldo