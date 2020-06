Serie A - Quels enjeux pour la fin de saison en Italie ?

Titre, lutte pour les places européennes, maintien... Il y a encore du suspense à tous les étages dans le championnat italien, qui reprend ce week-end après plus de trois mois d'arrêt.

Une lutte acharnée pour le titre

Invaincue depuis le 25 septembre et une défaite sur la pelouse de l'Inter Milan (1-0), la Lazio s'est invitée dans la course au titre à la faveur d'un parcours sans faute depuis l'automne, ponctué par un bilan de cinq victoires et deux nuls après la trêve hivernale, dont quatre succès de rang avant la coupure due à l'épidémie de covid-19.

Le club de la capitale est devenu le principal concurrent de la Juventus, toujours leader avec une longueur d'avance, loin devant les Nerazzurri, relégués huit points derrière et qui devraient se contenter d'assurer leur place sur le podium (six unités d'avance sur l'Atalanta, 4e). Leur match en retard de la 25e journée, ce dimanche face à la Sampdoria, pourrait néanmoins permettre aux hommes de Conte de faire un joli rapprocher et maintenir un infime espoir de titre.

Ronaldo attendu au tournant

Beaucoup de choses vont se passer d'ici-là, mais si l'écart entre la Juve et la Lazio était toujours aussi faible au soir du 20 juillet, nul doute que le choc qui opposera les Bianconeri aux Biancocelesti dans le Piémont (34e journée) sera crucial pour l'obtention de ce Scudetto 2019-2020 si particulier.

Dans un mois, Cristiano Ronaldo aura-t-il retrouvé de sa superbe pour affronter Ciro Immobile et ses coéquipiers ? Largué par l'attaquant romain au classement des buteurs (27 buts contre 21), l'attaquant portugais vient d'enchaîner quatre matchs sans marquer, dont deux depuis la reprise en Coupe d'Italie. Battue par Naples en finale, aux tirs au but, la Juve aura besoin d'un CR7 au meilleur de sa forme pour freiner le retour de la Lazio et conquérir son trente-sixième sacre en championnat.

En dessous du podium, tout reste à jouer

Si les derniers espoirs de titre pourraient s'éteindre dimanche pour l'Inter, en cas de faux-pas contre la Samp, c'est aussi le cas de l'Atalanta Bergame dans la course au podium. Avec six points de retard sur le club lombard, l'équipe de Gian Piero Gasperini a également un match en retard à disputer, face à Sassuolo. Actuellement 4e, elle détient virtuellement le dernier ticket pour la prochaine Champions League, une compétition qu'elle retrouvera quoiqu'il arrive, en août à Lisbonne, avec le final 8 censé clôturer l'édition 2019-2020.

Derrière, l'AS Rome n'a pas dit son dernier mot. Avec trois points de retard sur l'Atalanta (six en cas de victoire de Bergame sur son match en retard), le club giallorosso est quasiment assuré de disputer, a minima, la Ligue Europa. La 5e place qu'il occupe est directement qualificative, alors que le 6e sera envoyé au 2e tour préliminaire. Cette 6e place, actuellement détenue par Naples, pourrait toutefois donner un accès direct à la C3, elle aussi, puisque l'écurie partenopei a remporté la coupe.

Si Naples se maintenait dans le top 6, c'est donc le 7e du classement final qui irait disputer ses chances au tour préliminaire. Pour l'instant, c'est le Milan AC qui aurait cet honneur, après sa suspension de toutes compétitions européennes par l'UEFA. Mais les Rossoneri ne comptent qu'une longueur d'avance sur le Hellas Verone et Parme, qui ont un match en retard à disputer, dès ce samedi, respectivement contre Cagliari et sur la pelouse du Torino.

Il reste une place dans la charrette...

Ce n'est pas encore mathématique, mais la SPAL (19e) et Brescia (20e), qui accusent des retards de sept et neuf points sur le premier non-relégable, sont bien partis pour retrouver la Serie B la saison prochaine. Lecce (18e), à égalité de points avec le Genoa (17e), a en revanche toutes ses chances de se maintenir, mais son programme de reprise s'annonce délicat avec des chocs face au Milan (27e journée), la Juventus (28e journée) et la Lazio Rome (31e journée) en à peine quinze jours... La Sampdoria (16e), le Torino (15e), l'Udinese (14e) et même la Fiorentina (13e), qui ne compte que cinq points d'avance sur la zone rouge, sont également concernés par le maintien.