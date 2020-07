Serie A - Renversée par l'Udinese, la Juventus Turin devra encore patienter !

Les Bianconeri devront encore patienter avant de glaner leur neuvième titre de rang ! En effet, ce jeudi soir, la Juventus Turin a été renversée sur la pelouse de l'Udinese (2-1), à l'occasion de la 35ème journée de Serie A. Le club piémontais avait pourtant pris les devants dans cette partie, via Matthijs De Ligt, auteur de l'ouverture du score peu avant la pause (42ème). Mais, après la reprise, les protégés de Maurizio Sarri ont été très vite rejoints sur une réalisation signée Ilija Nestorovski (52ème). Alors qu'une victoire suffisait à son bonheur, la Vieille Dame n'est même pas parvenue à conserver un score de parité, concédant un second but synonyme de défaite, l'oeuvre de Seko Fofana (90ème+2).

Suite à ce revers décevant, la Juventus conserve sa première place au classement (80 points) et ses six unités d'avance sur l'Inter Milan, deuxième (74 points). Les partenaires de Cristiano Ronaldo vont désormais se concentrer sur la réception de la Sampdoria de Gênes, programmée dimanche soir (21h45, Allianz Stadium). Une nouvelle balle de match s'offrira alors à eux. De son côté, l'Udinese remporte un succès de prestige capital dans la course au maintien. Avec cette victoire arrachée de haute lutte, le club du Frioul se donne de l'air en bas de tableau et grimpe au quinzième rang (39 points).

LES RÉSULTATS DE LA 35E JOURNÉE DE SERIE A

Mardi 21 juillet

Atalanta Bergame - Bologne : 1-0

Sassuolo - Milan AC : 1-2

Mercredi 22 juillet

Parme - Naples : 2-1

Inter Milan - Fiorentina : 0-0

SPAL - AS Rome : 1-6

Torino - Hellas Vérone : 1-1

Lecce - Brescia : 3-1

Sampdoria - Genoa : 1-2

Jeudi 23 juillet