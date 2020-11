Serie A - Ronaldo réussit son retour, la Juve cartonne Spezia

La Juventus Turin fête le retour de Cristiano Ronaldo par une victoire (4-1) sur la Spzeia ! Absent depuis plus de trois semaines en raison d'une contamination au coronavirus, le Portugais a débuté sur le banc avant de rentrer en seconde mi-temps. Et il a permis à la Juve de prendre le large sur la Spezia. En effet, les Turinois, qui ont ouvert la marque par Morata (14ème), ont encaissé l'égalisation par Pobega à la demi-heure de jeu (32ème). Mais l'entrée de CR7 a tout changé puisqu'il n'a eu besoin que de trois minutes pour mettre la Juve sur orbite (59ème), avant de s'offrir un doublé à dix minutes du terme (77ème). Entre temps, Adrien Rabiot a inscrit le troisième but turinois (67ème). Cette victoire permet à la Juve, invaincue en Serie A, de remonter à la deuxième place.

Serie A - 6e Journée Spezia 1 - 41 - 1 Juventus Turin T. Pobega 32'

14' Alvaro Morata

59' Cristiano Ronaldo

67' A. Rabiot

76' Cristiano Ronaldo (P.)



LES RÉSULTATS DE LA 6E JOURNÉE DE SERIE A

Samedi 31 octobre

Crotone - Atalanta : 1-2

Inter Milan - Parme : 2-2

Bologne - Cagliari : 3-2

Dimanche 1er novembre

Udinese - AC Milan : 1-2

La Spezia - Juventus : 1-4

Torino - Lazio : 3-4

18h : AS Roma - Fiorentina

18h : Naples - Sassuolo

20h45 : Sampdoria - Genoa

Lundi 2 novembre