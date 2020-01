Serie A - Ronaldo s'amuse avec la Juve, première décevante pour Ibra avec le Milan AC

En Italie, l'Epiphanie est un jour férié et la Serie A a décidé d'organiser, entre hier et aujourd'hui, la 18ème journée de championnat. Leader du classement, la Juventus n'a fait qu'une bouchée du Cagliari de Radja Nainggolan, surprenant 6ème, en s'imposant facilement 4-0. Les hommes de Maurizio Sarri ont fait la différence en deuxième mi-temps, grâce à un triplé de Cristiano Ronaldo. Le Portugais a d'abord profité d'un cadeau de la défense adverse pour trouver la mire (49ème) avant de doubler la mise sur pénalty (67ème). Après avoir distillé une passe décisive pour Gonzalo Higuain (81ème), CR7 est parti inscrire son troisième but sur un contre express (82ème). De quoi bien démarrer l'année 2020 ! Une large victoire, qui va mettre la pression sur l'Inter Milan, le dauphin de la Juve.

Du côté de Milan, le Stade San Siro était plein à craquer (58 572 spectateurs) pour la première apparition de Zlatan Ibrahimovic sous le maillot de l'AC Milan. Après une première mi-temps morose, où les fans rossoneri ont clamé haut et fort leur ras-le-bol concernant le jeu affiché par leurs petits protégés, la foule s'est enflammée avec l'entrée du Suédois à la 55ème minute. Toutefois, l'ancien Parisien, qui n'a pas joué depuis fin octobre, n'a quasi pas eu de ballon à jouer (1 frappe non cadrée, 1 passe clé) et n'a pas pu peser sur la rencontre. Résultat, e Milan AC signe un fade 0-0 et pointe à une décevante 12ème place.

LES RESULTATS DE LA 18E JOURNEE DE SERIE A

Dimanche 5 janvier

Brescia - Lazio : 1-2

SPAL - Hellas Vérone : 0-2

Genoa - Sassuolo : 2-1

AS Roma - Torino : 0-2

Lundi 6 janvier

Bologne - Fiorentina : 1-1

Atalanta - Parme : 5-0

Juventus - Cagliari : 4-0

Milan AC - Sampdoria : 0-0

18h : Lecce - Udinese

20h45 : Napoli - Inter