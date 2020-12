Serie A - Un de chute pour la Juventus Turin, surclassée par la Fiorentina !

Petit événement en Serie A avec la première défaite de la saison de la Juventus Turin. Ce mardi soir, à l'Allianz Stadium, le club bianconero a lourdement chuté face à la Fiorentina (0-3). Dans cette rencontre de la 14ème journée, la Viola a rapidement pris les devants grâce à Dusan Vlahovic (3ème), buteur sur une passe décisive de Franck Ribéry. Menée au tableau d'affichage, la Vieille Dame s'est ensuite compliquée encore un peu plus la tâche avec l'exclusion de Juan Cuadrado (18ème), auteur d'un tacle dangereux.

En seconde mi-temps, les Florentins ont mis fin à tout suspense avec un but contre son camp inscrit par le malheureux Alex Sandro (76ème), puis une troisième et dernière réalisation marquée par un ancien de la maison piémontaise, Martin Caceres (81ème). Suite à ce lourd revers, les hommes d'Andrea Pirlo restent bloqués à la 4ème place du classement (24 points), à sept unités du leader, le Milan AC (31 points). La Fiorentina, quant à elle, se donne un peu d'air et grimpe à la 14ème position (14 points).

Serie A - 14e Journée Juventus Turin 0 - 30 - 1 Fiorentina 3' D. Vlahovic

76' Alex Sandro (CSC)

81' M. Cáceres



LES RÉSULTATS DE LA 14E JOURNÉE DE SERIE A

Mardi 22 décembre

Crotone - Parme : 2-1

Juventus Turin - Fiorentina : 0-3

Mercredi 23 décembre