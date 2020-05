Serie A - Une décision sera prise le 28 mai

Malgré le flou persistant autour d'une éventuelle reprise du football italien, les séances collectives sont autorisées depuis lundi pour les clubs italiens. Ce mardi, le ministre des Sports, Vincenzo Spadafora s'est exprimé pour la chaîne Rai et a expliqué qu'une réunion serait tenue la semaine prochaine en compagnie des responsables de la Fédération italienne et de la Serie A. Le 28 mai, une décision finale concernant une reprise, ou non, devrait être prise.