Serie A - Vers une reprise dès le 19 juin

Jeudi, Vincenzo Spadafora, le ministre des Sports italiens a annoncé que la Serie A pourrait reprendre le weekend du 20 juin. A l'arrêt depuis le mois de mars, le championnat italien va donc imiter la Bundesliga et reprendre ses droits pour aller à son terme. Les fans du football transalpin devront même patienter un petit peu moins longtemps puisque d'après les informations révélées par la Sky Italia ce vendredi, la Serie A devrait reprendre dès le vendredi 19 juin avec une rencontre entre l'Atalanta et Sassuolo. En ce qui concerne la Coupe d'Italie, les demi-finales devraient se jouer les 13 et 14 juin prochains tandis que la finale devrait avoir lieu le 17.