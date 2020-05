Serie A - Vers une reprise du championnat le 13 juin ?

Après la Bundesliga qui devrait reprendre ce week-end, un autre championnat européen entrevoit le bout du tunnel. Malgré une certaine réticence et un voeux de patience de la part du gouvernement, les clubs de Serie A se sont mis d'accord sur une potentielle reprise du championnat le 13 juin prochain.

D'après nos confrères de La Gazzetta dello Sport, l'ensemble des clubs et institutions ont en effet à la grande majorité, voté pour une reprise de la Serie A à cette date, permettant ainsi de disputer dans le même temps les matchs de Ligue des Champions et les rencontres restantes de Coupe d'Italie. Reste désormais à suivre l'évolution sanitaire sur le territoire transalpin et voir si le gouvernement donnera son feu vert pour ce plan de reprise. Les clubs devront dans le même temps établir un certain nombre de mesures afin de permettre à tous les acteurs de jouer sans mettre en danger leur santé.