Serie A - Zlatan Ibrahimovic porte le Milan à Sassuolo

Troisième victoire d'affilée pour le Milan AC. Grâce à un doublé de Zlatan Ibrahimovic, son premier en Serie A depuis 2012 (ses 6e et 7e buts depuis son retour cet hiver), les Rossoneri se sont imposés 1-2 à Sassuolo, une autre équipe en forme depuis la reprise, ce mardi soir dans le cadre de la 35e journée de Serie A.

Le Milan est assuré de terminer devant son adversaire du soir (8e), qui ne sera donc pas européen la saison prochaine, et par conséquent dans le top 7. En attendant les matchs de Naples (7e) à Parme et de la Roma (6e) face à la SPAL, les hommes de Stefano Pioli sont même provisoirement entrés dans le top 5. Ils ne peuvent, en revanche, plus prétendre à grimper plus haut, la Lazio Rome (4e) étant toujours dix points devant eux.

Serie A - 35e Journée Sassuolo 1 - 21 - 2 Milan AC F. Caputo (P.) 42'

19' Z. Ibrahimovic

47' Z. Ibrahimovic



LES RÉSULTATS DE LA 35E JOURNÉE DE SERIE A

Mardi 21 juillet

Atalanta Bergame - Bologne : 1-0

Sassuolo - Milan AC : 1-2

Mercredi 22 juillet

19h30 : Parme - Naples

21h45 : Inter Milan - Fiorentina

21h45 : SPAL - AS Rome

21h45 : Torino - Hellas Vérone

21h45 : Lecce - Brescia

21h45 : Sampdoria - Genoa

Jeudi 23 juillet